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23.06.2020 11:48
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В Омске проведут конкурс по рытью могил на скорость, а во Владивостоке покажут дрифт на катафалке

Рытьем могил на скорость и дрифтом на катафалке решили развлечь посетителей регионального форума-выставки ритуальных услуг «НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020», которая пройдет во Владивостоке в августе. В итоге от первой затеи решили отказаться и перенести соревнования в Омск.

Информация о развлечениях для посетителей все еще доступна в Instagram организатора, компании Necropolis Expo. В посте указаны размеры ямы, которую предстоит копать, а также условие для победы — гроб должен войти в могилу с первого раза. Предполагалось, что соревнования по скоростным похоронам пройдут на площадке «Примринг» в Артеме. Там же гостям был обещан «дрифт на катафалке».

Фото: скриншот с сайта instagram.com / necropolis_expo

Позже информацию о конкурсе убрали с сайта выставки, а в Instagram появилось уточнение, что его перенесли в Омск и пройдет он в августе этого года. Также на сайте сообщается, что «технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот».

Руководитель «Примринга» Леонид Копылов 23 июня заявил РИА Новости, что форум и конкурс не будут проводиться на территории экспо-центра.

Фото: скриншот с сайта instagram.com / necropolis_expo

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Комментарии (5)

yaprotiv
конкурсы расстрельных команд будут?
kukuruzza
Видимо,во Владике каршерингов и джигитов всех разновидностей мало.
Артём Беляев
Это тоже "европейские ценности" или идиоты сами додумались?
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