Рытьем могил на скорость и дрифтом на катафалке решили развлечь посетителей регионального форума-выставки ритуальных услуг «НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020», которая пройдет во Владивостоке в августе. В итоге от первой затеи решили отказаться и перенести соревнования в Омск.



Информация о развлечениях для посетителей все еще доступна в Instagram организатора, компании Necropolis Expo. В посте указаны размеры ямы, которую предстоит копать, а также условие для победы — гроб должен войти в могилу с первого раза. Предполагалось, что соревнования по скоростным похоронам пройдут на площадке «Примринг» в Артеме. Там же гостям был обещан «дрифт на катафалке».