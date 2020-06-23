В Омске проведут конкурс по рытью могил на скорость, а во Владивостоке покажут дрифт на катафалке
Рытьем могил на скорость и дрифтом на катафалке решили развлечь посетителей регионального форума-выставки ритуальных услуг «НЕКРОПОЛЬ-ПРИМОРЬЕ 2020», которая пройдет во Владивостоке в августе. В итоге от первой затеи решили отказаться и перенести соревнования в Омск.
Информация о развлечениях для посетителей все еще доступна в Instagram организатора, компании Necropolis Expo. В посте указаны размеры ямы, которую предстоит копать, а также условие для победы — гроб должен войти в могилу с первого раза. Предполагалось, что соревнования по скоростным похоронам пройдут на площадке «Примринг» в Артеме. Там же гостям был обещан «дрифт на катафалке».
Позже информацию о конкурсе убрали с сайта выставки, а в Instagram появилось уточнение, что его перенесли в Омск и пройдет он в августе этого года. Также на сайте сообщается, что «технические возможности катафалка продемонстрирует профессиональный пилот».
Руководитель «Примринга» Леонид Копылов 23 июня заявил РИА Новости, что форум и конкурс не будут проводиться на территории экспо-центра.