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23.06.2020 11:33
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Туктамышева защитила диплом на «отлично». И похвасталась этим в Instagram

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева успешно завершила обучение в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 23-летняя спортсменка получила «отлично» за защиту диплома, о чем сообщила 23 июня в своем инстаграме.

Фото: сторис в Instagram / liza_tuktik

Туктамышева училась на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.

Ранее Елизавета опубликовала в своем инстаграме фотографию в купальнике на пляже и добавила, что согласна на такую компенсацию за упущенную весну.

Фото: сторис в Instagram / liza_tuktik

Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.

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Комментарии (2)

zavval
Любопытно, она сколько раз в этом университете была, хоть диплом-то сама забирала или на дом привези?
Malyshev73
интересно в Германии к примеру есть институтs физической культуры?
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