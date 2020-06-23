Туктамышева защитила диплом на «отлично». И похвасталась этим в Instagram
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева успешно завершила обучение в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. 23-летняя спортсменка получила «отлично» за защиту диплома, о чем сообщила 23 июня в своем инстаграме.
Туктамышева училась на кафедре теории и методики конькобежного спорта и фигурного катания на коньках.
Ранее Елизавета опубликовала в своем инстаграме фотографию в купальнике на пляже и добавила, что согласна на такую компенсацию за упущенную весну.
Елизавета Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года. Серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призер 2019 года. Победительница финала Гран-при сезона-2014/15 года и бронзовый призер 2018/19 года. Чемпионка России 2013 года.