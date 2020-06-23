НКО смогут в Петербурге выдвигать омбудсмена. Парламентским фракциям такого права не дали

Некоммерческие организации и органы местного самоуправления смогут выдвигать кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге. Соответствующие поправки депутаты регионального парламента поддержали 23 июня во время второго чтения законопроекта об омбудсмене.



Законодательное собрание одобрило поправку главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, который вернул в перечень субъектов, имеющих право выдвигать кандидатуру на должность омбудсмена, НКО и органы местного самоуправления. Уполномоченный также сможет создавать общественные приемные и во внеочередном порядке выступать в ЗакСе с докладом в случае массовых или грубых нарушений прав и свобод. Вместе с тем полномочия омбудсмена смогут прекратить досрочно по решению большинства депутатов регпарламента.

