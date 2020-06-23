НКО смогут в Петербурге выдвигать омбудсмена. Парламентским фракциям такого права не дали
Некоммерческие организации и органы местного самоуправления смогут выдвигать кандидатуру на пост уполномоченного по правам человека в Петербурге. Соответствующие поправки депутаты регионального парламента поддержали 23 июня во время второго чтения законопроекта об омбудсмене.
Законодательное собрание одобрило поправку главы комитета по законодательству Дениса Четырбока, который вернул в перечень субъектов, имеющих право выдвигать кандидатуру на должность омбудсмена, НКО и органы местного самоуправления. Уполномоченный также сможет создавать общественные приемные и во внеочередном порядке выступать в ЗакСе с докладом в случае массовых или грубых нарушений прав и свобод. Вместе с тем полномочия омбудсмена смогут прекратить досрочно по решению большинства депутатов регпарламента.
Кроме того, были поданы еще пять поправок, которые не нашли поддержки у парламента. Лидер фракции «Яблока» Борис Вишневский предложил дополнить законопроект указанием, что в компетенцию омбудсмена входит «защита фундаментальных гражданских и политических прав человека», определенных декларацией прав человека, Конституцией и законодательством.
Лидер фракции ЛДПР Павел Иткин предлагал добавить в число субъектов, которые могут выдвигать кандидатов, и парламентские фракции.
Региональный законопроект об уполномоченном был разработан в связи с принятием федерального документа. Он закрепляет требования к кандидатам на должность регионального омбудсмена, порядок его назначения, сроки полномочий, а также принципы деятельности.