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23.06.2020 10:42
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Количество жертв COVID-19 в Петербурге превысило 900 человек

В Петербурге за последние сутки подтвердилась смерть еще 35 человек от коронавируса. Об этом 23 июня сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в Северной столице достигло 904 человек. По России за сутки зафиксировано 153 летальных исхода.

Всего по стране скончались 8359 человек. По количеству смертей Петербург находится на втором месте, обгоняя Московскую область. При этом заболевших там больше почти в два раза. В мире, по данным университета Джонса Хопкинса, COVID-19 убил 472 тысячи человек.

За сутки коронавирус подтвержден у 220 жителей Петербурга. Это, по сравнению с выписанными, на одного меньше.

© Фонтанка.Ру

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