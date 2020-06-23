Экономная, но доверчивая миллионерша из Кировского района обеднела за месяц, так и не купив себе ничего

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти занимается расследованием очередного случая мошенничества. На сей раз жертвой лжеменеджеров банка стала жительница Дачного проспекта. За месяц она растеряла всё своё состояние, которое копила годами.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июня, накануне днём в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 11 мая на её мобильный телефон начали поступать звонки с неустановленного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил, что с её карты кто-то пытается снять деньги. Далее, в соответствии с уже известной схемой, предложил во имя спасения накоплений перевести всё на другие счета.

