FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 10:34
11
Печать

Экономная, но доверчивая миллионерша из Кировского района обеднела за месяц, так и не купив себе ничего

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти занимается расследованием очередного случая мошенничества. На сей раз жертвой лжеменеджеров банка стала жительница Дачного проспекта. За месяц она растеряла всё своё состояние, которое копила годами.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 июня, накануне днём в полицию обратилась 67-летняя пенсионерка. Она рассказала, что 11 мая на её мобильный телефон начали поступать звонки с неустановленного номера. Звонивший представился сотрудником одного из банков и сообщил, что с её карты кто-то пытается снять деньги. Далее, в соответствии с уже известной схемой, предложил во имя спасения накоплений перевести всё на другие счета.

С 13 мая по 18 июня женщина исправно ходила в банк и перечисляла суммы на надиктованные ей номера счетов. В сумме она отдала мошенникам 3 миллиона рублей. Только 21 июня она решила позвонить в службу поддержки своего банка, где узнала, что её обманули.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (11)

Kohomada
Ну, знали что деньги есть. У кого ничего нет тому не звонят.
hal9000
Ну и что менты найдут в итоге..?..они найдут счёт который зарегин на меня а карта без имени..а я ее потерял..
krasnonosov
Это все из-за того, что Кашпировский перестал выступать по телевизору и этим бабушкам больше негде заряжать трехлитровые банки с водой.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний