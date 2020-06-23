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23.06.2020 10:29
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«Лансер» кувыркнулся в кювет на «Южном полукольце». Погибшего и пострадавшую доставали спасатели

Тяжелое ДТП произошло ночью 23 июня на трассе А-120 в Тосненском районе Ленинградской области. Один человек погиб, еще один — получил травмы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 3 часов ночи на 127-м километре автодороги А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо». По предварительным данным, 32-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при неустановленных обстоятельствах съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель автомобиля скончался от полученных травм. Его 29-летнюю пассажирку госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Из машины их пришлось деблокировать прибывшим на место сотрудникам 130-й пожарно-спасательной части противопожарной службы Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

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