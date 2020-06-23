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23.06.2020 10:08
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Задержанным после приговора по делу «Сети» активистам арест не грозит. Их защитница отделалась нервным срывом

Митинг под лозунгом «Дело Сети» возле здания суда в Петербурге якобы организовал 19-летний юноша Павел Крисевич. На мероприятие приехали со всей страны.

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, накануне после приговора петербургским фигурантам по делу «Сети» были задержаны 26 человек. Их развезли в три отдела полиции, где все получили протоколы по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение участниками порядка проведения митинга им грозит штраф или обязательные работы. Среди задержанных много приезжих — из Москвы, Нижегородской, Псковской и Тверской областей, Иркутска, Башкортостана и Алтайского края. Пензенские, а именно там, по версии следствия, был основной актив «Сети», не приехали.

Как ранее писала «Фонтанка», Крисевича, которого теперь окрестили организатором митинга, увели в автозак первым, для этого пришлось срезать наручники, которыми он приковал себя к забору.

Уже в отделе к задержанным пыталась прорваться правозащитница Анна Фомина. Активисты утверждали, что её вытолкали на улицу, а затем увезли медики. Врачи девушку отпустили, признав что у нее был нервный срыв.

Петербургские фигуранты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов за участие в деятельности террористического сообщества «Сеть» получили 7 лет и 5,5 года в колонии соответственно. Процесс длился 2,5 года.

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Комментарии (1)

krasnonosov
"Семнадцать минуло ему,
Семнадцать лет всего,
Но он - борец! И потому
Боится царь его!

Летит в полицию приказ:
«Ульянова схватить!»
И вот он выслан в первый раз,
В деревне должен жить.

Проходит время. И опять
Он там, где жизнь кипит:
К рабочим едет выступать,
На сходках говорит.

Идёт ли он к своим родным,
Идёт ли на завод -
Везде полиция за ним
Следит, не отстает..." (с) С.Михалков
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