Задержанным после приговора по делу «Сети» активистам арест не грозит. Их защитница отделалась нервным срывом

Как стало известно «Фонтанке» 23 июня, накануне после приговора петербургским фигурантам по делу «Сети» были задержаны 26 человек. Их развезли в три отдела полиции, где все получили протоколы по части 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях — за нарушение участниками порядка проведения митинга им грозит штраф или обязательные работы. Среди задержанных много приезжих — из Москвы, Нижегородской, Псковской и Тверской областей, Иркутска, Башкортостана и Алтайского края. Пензенские, а именно там, по версии следствия, был основной актив «Сети», не приехали.

Митинг под лозунгом «Дело Сети» возле здания суда в Петербурге якобы организовал 19-летний юноша Павел Крисевич. На мероприятие приехали со всей страны.

Как ранее писала «Фонтанка», Крисевича, которого теперь окрестили организатором митинга, увели в автозак первым, для этого пришлось срезать наручники, которыми он приковал себя к забору.

Уже в отделе к задержанным пыталась прорваться правозащитница Анна Фомина. Активисты утверждали, что её вытолкали на улицу, а затем увезли медики. Врачи девушку отпустили, признав что у нее был нервный срыв.

Петербургские фигуранты Виктор Филинков и Юлий Бояршинов за участие в деятельности террористического сообщества «Сеть» получили 7 лет и 5,5 года в колонии соответственно. Процесс длился 2,5 года.