Главного ветврача гослаборатории на Московском задержали за взятку. За деньги он мог поторопиться и пренебречь результатами исследований
Главный ветеринарный врач Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ) стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Следствие видит следы преступления еще в 2014 году.
Как стало известно «Фонтанке», врач лаборатории на Московском проспекте в Петербурге Андрей Осипов к утру 23 июня оказался ограничен в перемещениях обязательством о явке. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено управлением Следственного комитета Ленинградской области. По версии следствия, Осипов и его подчиненные за 100 тысяч рублей могли ускорить процесс получения результатов проб, а в протоколах указать выгодные взяткодателю данные. Вменяемое он якобы совершал с 2014 года.
Главврача задержали при получении взятки. Возглавляемая им лаборатория подчиняется Россельхознадзору, она занимается исследованиями в области ветеринарии, плодородия почв, агрохимии, качества и безопасности зерна и корма для скота. Миссия Учреждения — «реализация задачи по обеспечению пищевой и биологической безопасности Российской Федерации», сказано на сайте федерального государственного бюджетного учреждения.