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23.06.2020 09:34
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Главного ветврача гослаборатории на Московском задержали за взятку. За деньги он мог поторопиться и пренебречь результатами исследований

Главный ветеринарный врач Ленинградской межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ) стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Следствие видит следы преступления еще в 2014 году.

Как стало известно «Фонтанке», врач лаборатории на Московском проспекте в Петербурге Андрей Осипов к утру 23 июня оказался ограничен в перемещениях обязательством о явке. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере было возбуждено управлением Следственного комитета Ленинградской области. По версии следствия, Осипов и его подчиненные за 100 тысяч рублей могли ускорить процесс получения результатов проб, а в протоколах указать выгодные взяткодателю данные. Вменяемое он якобы совершал с 2014 года.

Главврача задержали при получении взятки. Возглавляемая им лаборатория подчиняется Россельхознадзору, она занимается исследованиями в области ветеринарии, плодородия почв, агрохимии, качества и безопасности зерна и корма для скота. Миссия Учреждения — «реализация задачи по обеспечению пищевой и биологической безопасности Российской Федерации», сказано на сайте федерального государственного бюджетного учреждения.

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Комментарии (2)

Obseerv
А что, срок давности по такой "мелочи" ещё не вышел? И кто же в следствии такой терпеливый - шесть лет ждать? Или "воспитывали" всё это время человека, чтобы встал на "ПРАВИЛЬНЫЙ" путь?
VF812
Судя по размерам взятки, практически честный человек.
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