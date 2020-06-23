В Кировском районе пожарные тушили внедорожник. За считанные минуты автомобиль превратился в факел
Старый внедорожник горел утром 23 июня в Кировском районе Петербурга. Автомобиль вспыхнул недалеко от ТРК «Континент» на проспекте Стачек.
«Факел» посреди дороги привлёк зевак, позднее к тушению пожара подключились сотрудники МЧС, к ним подтянулись инспекторы УГИБДД, По информации очевидцев, никто не пострадал. Судя по опубликованным фото и видео, внедорожник выгорел полностью и восстановлению не подлежит.