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23.06.2020 09:05
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В Кировском районе пожарные тушили внедорожник. За считанные минуты автомобиль превратился в факел

Старый внедорожник горел утром 23 июня в Кировском районе Петербурга. Автомобиль вспыхнул недалеко от ТРК «Континент» на проспекте Стачек.

«Факел» посреди дороги привлёк зевак, позднее к тушению пожара подключились сотрудники МЧС, к ним подтянулись инспекторы УГИБДД, По информации очевидцев, никто не пострадал. Судя по опубликованным фото и видео, внедорожник выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

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Комментарии (1)

Mazzzz
Старый больной внедорожник, сгорел от стыда ...
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