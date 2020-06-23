Болтон рассказал, что Трамп ни разу не высказывал своего отношения к Путину
Личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой. Об этом утверждает экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома», которая поступила в продажу во вторник.
«Что касается оценок самого Путина, он (Трамп) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», - приводит отрывок из книги 23 июня РИА Новости.
В своей книге Болтон также написал, почему американского лидера нельзя было оставлять наедине с президентом России.
Болтон проработал в администрации Трампа 17 месяцев, после чего был уволен. СМИ сообщали, что он не сошелся с президентом во взглядах не политику в отношении Ирана, Афганистана и КНДР. Сам Трамп написал тогда, что был не согласен со многими предложениями Болтона.