В Красном Селе водитель кроссовера устроил тройное ДТП, «уничтожив» легковую и организовав большую пробку
Внушительную пробку в Красносельском районе Петербурга спровоцировал водитель кроссовера, влетевший на проспект Ленина с улицы Боровой утром 23 июня.
Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село», виновник ДТП самонадеянно проигнорировал знак «уступи дорогу». В итоге со своей полосы на встречку была выбита бордовая легковая, которую там уже подбили ещё раз.
Очевидцы сообщают как минимум об одном пострадавшем. Затор на Ленина простирается от улицы Юных Пионеров до Геологической.