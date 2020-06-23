FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +26
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
23.06.2020 08:32
2
Печать

В Красном Селе водитель кроссовера устроил тройное ДТП, «уничтожив» легковую и организовав большую пробку

Внушительную пробку в Красносельском районе Петербурга спровоцировал водитель кроссовера, влетевший на проспект Ленина с улицы Боровой утром 23 июня.

Как сообщает паблик «Транспортный коллапс, Красное Село», виновник ДТП самонадеянно проигнорировал знак «уступи дорогу». В итоге со своей полосы на встречку была выбита бордовая легковая, которую там уже подбили ещё раз.

Очевидцы сообщают как минимум об одном пострадавшем. Затор на Ленина простирается от улицы Юных Пионеров до Геологической.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

COVID-2036
там со светофором что-то странное происходит. по крайней мере со стороны перпендикулярного потока, зеленый свет то потухнет, то погаснет.
Кровокрас
легковая зачем рулем стала крутить, на встречку собрался выскочить что-ли, уходя от столкновения ? ехал бы прямо, последствия были бы легче.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний