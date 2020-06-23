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23.06.2020 08:10
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За сутки коронавирусом по всему миру заразились более 150 тысяч человек

Общее число заразившихся коронавирусом в 188 странах мира превысило 9 миллионов человек к утру 23 июня. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражены 9 079 452 человека. За сутки число новых больных составило более 150 тысяч.

За весь период пандемии скончались 471 754 инфицированных, 4,5 миллиона человек выздоровели.

Наибольшее количество зараженных – более 2,3 миллиона человек – в США. В Бразилии заболели более 1,1 миллиона. Россия на третьем месте с 592,2 тысячи зараженных.

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