У четверти россиян в ближайшем окружении нашлись переболевшие коронавирусом люди

У четверти россиян в ближайшем окружении есть люди, заболевшие коронавирусом. За месяц с 26 мая по 16 июня эта группа респондентов выросла почти вдвое — с 16,6 до 28,2%, следует из исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), которое 23 июня приводит РБК.

Количество опрошенных, у которых в домах или по соседству зафиксированы случаи заражения выросло с 4,7 до 8,1%.

В этот период выросла и доля респондентов, у которых знакомые либо были госпитализированы с подозрением на коронавирус (9,8%), либо контактировали с заболевшими (13,3%). Исследователи отмечают, что такой рост связан не столько с распространением самого заболевания, сколько с особенностью распространения информации от самих заболевших — человек часто рассказывает о перенесенном заболевании, уже после того как выздоровел.

