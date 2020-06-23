Археологи нашли таинственные шахты рядом с местом поселения строителей Стоунхенджа

Археологическое открытие, которое в перспективе поможет больше узнать об одном из самых знаменитых в мире памятников, сделали в Англии. Об этом 22 июня сообщает BBC News.



По данным издания, в трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители святилища. По мнению специалистов, находка относится к эпохе неолита, а ее возраст насчитывает более 4,5 тысячи лет.