Археологи нашли таинственные шахты рядом с местом поселения строителей Стоунхенджа
Археологическое открытие, которое в перспективе поможет больше узнать об одном из самых знаменитых в мире памятников, сделали в Англии. Об этом 22 июня сообщает BBC News.
По данным издания, в трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители святилища. По мнению специалистов, находка относится к эпохе неолита, а ее возраст насчитывает более 4,5 тысячи лет.
Wow. https://t.co/0Xcsbfd6j4 pic.twitter.com/0xpo7jSPDR— Pythika (@Pythika) June 22, 2020
Ученые считают, что два десятка шахт, глубина которых составляет пять метров, обозначали границы священной зоны, связанной со строящимся кольцом мегалитов. Диаметр круга, который они образуют, достигает двух километров.
Анализ пород, взятых из этих мест, позволят археологам разобраться в том, как на протяжении четырех тысяч лет менялся ландшафт местности, а также лучше понять жизнь и верования тех, кто когда-то жил на этой территории.
Стоунхендж – памятник эпохи неолита, внесенный в список Всемирного наследия Юнеско. Он представляет собой мегалитическое святилище в форме кольцевых и подковообразных конструкций, датируемых 2440-2100 годами до нашей эры. Даррингтон-Уоллс возник во время его строительства. Селение было окружено заградительным валом, дома возводились из дерева с глиняными полами. В период расцвета в нем могло быть до тысячи зданий. Культурный слой на занимаемой селением площади формировался примерно 500 лет.