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23.06.2020 00:39
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В смертельном ДТП на КАД серьезно пострадали трое автомобилистов. Один из них – в тяжелом состоянии

О пострадавших в смертельном ДТП на КАД, произошедшем вечером 22 июня, сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.

Как уточнили представители инспекции, водитель «Шевроле», о котором сообщалось ранее, находится не в среднем, а в тяжелом состоянии. Помимо него, серьезные, но не носящие прямой угрозы жизни, ранения получили автомобилисты, которые в момент аварии находились в машинах «Мазда» и «Рендж Ровер». Их отправили в больницу.

Также сообщается, что, по уточненным данным, в ДТП на КАД столкнулись не пять, а восемь машин. Это не только КАМАЗ, «Шевроле», «Мазда» и «Рендж Ровер», но и «Ауди», «Шкода», «Тойота» и «Мерседес». Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

Как ранее писала «Фонтанка», массовая авария несколько часов назад произошла на 10-м километре кольцевой автодороги Петербурга. В результате столкновения транспортных средств погиб пассажир «Шевроле». По данным нашего издания, 30-летний водитель большегруза заявил, что уснул за рулем, а очнулся уже после смертельного ДТП.

© Фонтанка.Ру

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