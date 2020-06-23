В смертельном ДТП на КАД серьезно пострадали трое автомобилистов. Один из них – в тяжелом состоянии

О пострадавших в смертельном ДТП на КАД, произошедшем вечером 22 июня, сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД.



Как уточнили представители инспекции, водитель «Шевроле», о котором сообщалось ранее, находится не в среднем, а в тяжелом состоянии. Помимо него, серьезные, но не носящие прямой угрозы жизни, ранения получили автомобилисты, которые в момент аварии находились в машинах «Мазда» и «Рендж Ровер». Их отправили в больницу.



Также сообщается, что, по уточненным данным, в ДТП на КАД столкнулись не пять, а восемь машин. Это не только КАМАЗ, «Шевроле», «Мазда» и «Рендж Ровер», но и «Ауди», «Шкода», «Тойота» и «Мерседес». Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте происшествия.

