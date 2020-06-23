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23.06.2020 00:12
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Кота спасли с березы, поймав на удочку. Оказалось, что он боится открытых пространств

Сотрудники петербургской службы спасения «Кошкиспас» сняли с березы кота и теперь ищут его хозяев. Оставаться один кот категорически отказывается.

Как сообщили сотрудники «Кошкиспаса» 22 июня, сам инцидент произошел накануне, в воскресенье. Кот застрял на березе возле дома 15, корпус 1 по улице Есенина. Снять его удалось просто — с помощью удочки-удавки из окна.

Правда, просто отпустить кота после спасательной операции не удалось. «Ласковый, чистый, ухоженный котеич явно боялся улицы и совсем не хотел покидать сумку. Вышел с опаской на пару секунд и тут же вернулся», - описали происходившее сотрудники «Кошкиспаса». Теперь ему ищут хозяев.

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Комментарии (10)

AGP
Кошачьи боги с удочкой.
Иван Петров
...А где портрет спасённого кота?..
kukuruzza
Если б кошки,еноты,и кто там еще,кто может взобраться на дерево,не могли б слезть обратно на землю—под каждым (или на каждом)деревом(е) было б несколько трупиков-скелетов погибших «древолазв».Все остальное—политое слезьми зоошоизы болото...Завел животинку—думай,что сделать,что б она не вырвалась в дикий мир.
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