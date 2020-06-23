Кота спасли с березы, поймав на удочку. Оказалось, что он боится открытых пространств
Сотрудники петербургской службы спасения «Кошкиспас» сняли с березы кота и теперь ищут его хозяев. Оставаться один кот категорически отказывается.
Как сообщили сотрудники «Кошкиспаса» 22 июня, сам инцидент произошел накануне, в воскресенье. Кот застрял на березе возле дома 15, корпус 1 по улице Есенина. Снять его удалось просто — с помощью удочки-удавки из окна.
Правда, просто отпустить кота после спасательной операции не удалось. «Ласковый, чистый, ухоженный котеич явно боялся улицы и совсем не хотел покидать сумку. Вышел с опаской на пару секунд и тут же вернулся», - описали происходившее сотрудники «Кошкиспаса». Теперь ему ищут хозяев.