Дым от горящей точки по продаже «азиатского» фастфуда вечером 22 июня из окон своих квартир наблюдали жители Выборгского района Петербурга. Фотографиями и видеозаписями с места события они поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

По словам свидетелей происшествия, огонь охватил одноэтажное здание на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. В нем, судя по вывеске на фасаде, располагается «Кебаб Хаус».



На опубликованных кадрах видно, что на месте работали пожарные. Другие подробности случившегося устанавливаются. Получить оперативный комментарий в пресс-службе МЧС не удалось.