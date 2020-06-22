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22.06.2020 23:51
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Кебаб с дымком. В Петербурге загорелась точка по продаже «азиатского» фастфуда

Дым от горящей точки по продаже «азиатского» фастфуда вечером 22 июня из окон своих квартир наблюдали жители Выборгского района Петербурга. Фотографиями и видеозаписями с места события они поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По словам свидетелей происшествия, огонь охватил одноэтажное здание на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева. В нем, судя по вывеске на фасаде, располагается «Кебаб Хаус».

На опубликованных кадрах видно, что на месте работали пожарные. Другие подробности случившегося устанавливаются. Получить оперативный комментарий в пресс-службе МЧС не удалось.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (6)

alex-un
"Что сгорит, то не сгниет". Народная мудрость.
Random_spb
Это азиатский проспект Просвещения: похлеще 90-х все заставленно павильонами и на каждом углу тандыры, хычины, самса, шавермы, шашлычные, кебабы и прочее-прочее.
Ruticon
давно пора все эти самарканды, шавермы и кебабы закрыть. Сплошная антисанитария, какие-то немытые сотрудники, непойми какое мясо и остальные продукты. все знают, но все равно покупают у этих "гостей" эту мерзость. Когда прекратиться этот ядовитый фестиваль в европейском городе.
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