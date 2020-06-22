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22.06.2020 22:43
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«Решил поехать на автобусе». Автомобиль въехал в остановку на Большом Сампсониевском

Автомобиль «Лада» вечером 22 июня въехал в остановку общественного транспорта на Большом Сампсониевском проспекте. Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла около дома №94.

«Хорошо, что не было людей на ней (остановке — прим. ред.)», - пишет автор сообщения. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. «Решил поехать на автобусе», - один из комментаторов предположил, каковы могли быть мотивы водителя «Лады».

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