«Решил поехать на автобусе». Автомобиль въехал в остановку на Большом Сампсониевском
Автомобиль «Лада» вечером 22 июня въехал в остановку общественного транспорта на Большом Сампсониевском проспекте. Как сообщили очевидцы в соцсетях, авария произошла около дома №94.
«Хорошо, что не было людей на ней (остановке — прим. ред.)», - пишет автор сообщения. По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет. «Решил поехать на автобусе», - один из комментаторов предположил, каковы могли быть мотивы водителя «Лады».