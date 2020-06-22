FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +25
69.48р77.83р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
22.06.2020 22:02
0
Печать

Умер режиссер «Бэтмена навсегда» и «Призрака оперы» Джоэл Шумахер. Ему было 80 лет

Американский режиссер Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Об этом 22 июня сообщает Variety. По данным издания, последний год своей жизни Шумахер боролся с онкологией.

Напомним, режиссер прославился в 1980-е годы после выхода комедийного хоррора «Пропащие ребята». В 90-е он сменил Тима Бертона и снял два фильма про Бэтмена - «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин» (первый был крайне популярен, второй любви фанатов не сыскал). Кроме того, Шумахер был режиссером таких картин как «Призрак оперы» и «Охота на Веронику».

Последний его фильм вышел в 2011 году - «Что скрывает ложь». Также он снял несколько эпизодов сериала «Карточный домик» по просьбе Дэвида Финчера.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний