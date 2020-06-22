Умер режиссер «Бэтмена навсегда» и «Призрака оперы» Джоэл Шумахер. Ему было 80 лет
Американский режиссер Джоэл Шумахер скончался в Нью-Йорке в возрасте 80 лет. Об этом 22 июня сообщает Variety. По данным издания, последний год своей жизни Шумахер боролся с онкологией.
Напомним, режиссер прославился в 1980-е годы после выхода комедийного хоррора «Пропащие ребята». В 90-е он сменил Тима Бертона и снял два фильма про Бэтмена - «Бэтмен навсегда» и «Бэтмен и Робин» (первый был крайне популярен, второй любви фанатов не сыскал). Кроме того, Шумахер был режиссером таких картин как «Призрак оперы» и «Охота на Веронику».
Последний его фильм вышел в 2011 году - «Что скрывает ложь». Также он снял несколько эпизодов сериала «Карточный домик» по просьбе Дэвида Финчера.