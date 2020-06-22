Власти Финляндии рассмотрят возможность ослабления ограничений на туристические поездки

22ilves 22 Июн 2020 в 21:10 22 Июн 2020 в 21:10

Оно бы и хорошо - самой нужно в Питер, но если после открытия статистика по короне поползет вверх - нас же опять ограничениями наградят. Кирдык тогда многим отраслям и направлениям, они и так еле живы после весны и вынужденных простоев. Второе закрытие никто не переживет. Я короны не боюсь, но зная, как финские власти трепетно относятся к группе риска и зная, что опять ее будут спасать из последних сил и средств ....нельзя пока российское направление открывать.