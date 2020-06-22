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22.06.2020 20:06
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Власти Финляндии рассмотрят возможность ослабления ограничений на туристические поездки

Возможно, к списку стран, с которыми Финляндия готова открыть туристическое сообщение, прибавится ещё некоторое количество государств, сумевших справиться с коронавирусом. Правительство Суоми рассмотрит послабления завтра, 23 июня, сообщает Yle.

Стоит вопрос о том, разрешить ли, например, свободное перемещение с Италией, Испанией и Грецией, куда многие ездят на курорты. Власти этих стран разрешают финнам въезжать без ограничений, однако после возвращения им придётся самоизолироваться на две недели.

Возможность путешествовать в страны Балтики, а также Норвегию, Данию и Исландию появилась у жителей Суоми 14 июня. В другие страны ездить не рекомендуется. Решение о том, когда будет открыта граница с Россией, пока не принято, ограничение продлили до 14 июля. Однако Генконсульство Финляндии уже начало принимать визовые заявления от некоторых категорий граждан - правда, туристов среди них нет.

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Комментарии (4)

22ilves
Оно бы и хорошо - самой нужно в Питер, но если после открытия статистика по короне поползет вверх - нас же опять ограничениями наградят. Кирдык тогда многим отраслям и направлениям, они и так еле живы после весны и вынужденных простоев. Второе закрытие никто не переживет. Я короны не боюсь, но зная, как финские власти трепетно относятся к группе риска и зная, что опять ее будут спасать из последних сил и средств ....нельзя пока российское направление открывать.
260569221
А я уже говорил, что пора ехать за сыром и кофе!!!! А ватники предлагающие есть белоруский сыр - идут на три буквы
Serg_I
Ох, открывайте уж скорее границу с Россией - а то ведь такой поток за сыром-рыбой хлынет после открытия, что до Йювяскюля включительно всё в магазинах у вас выберут....
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