Власти Финляндии рассмотрят возможность ослабления ограничений на туристические поездки
Возможно, к списку стран, с которыми Финляндия готова открыть туристическое сообщение, прибавится ещё некоторое количество государств, сумевших справиться с коронавирусом. Правительство Суоми рассмотрит послабления завтра, 23 июня, сообщает Yle.
Стоит вопрос о том, разрешить ли, например, свободное перемещение с Италией, Испанией и Грецией, куда многие ездят на курорты. Власти этих стран разрешают финнам въезжать без ограничений, однако после возвращения им придётся самоизолироваться на две недели.
Возможность путешествовать в страны Балтики, а также Норвегию, Данию и Исландию появилась у жителей Суоми 14 июня. В другие страны ездить не рекомендуется. Решение о том, когда будет открыта граница с Россией, пока не принято, ограничение продлили до 14 июля. Однако Генконсульство Финляндии уже начало принимать визовые заявления от некоторых категорий граждан - правда, туристов среди них нет.