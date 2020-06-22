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22.06.2020 20:21
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Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 9 млн

Отметку в 9 млн заразившихся новой коронавирусной инфекцией мир перешагнул 22 июня, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Фото: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (около 2,3 млн), Бразилии (около 1,1 млн) и России (более 590 тыс.).

Всего с начала пандемии вирус COVID-19 убил 470 тысяч человек. Наибольшие потери понесли США (120 тыс.), Бразилия (50 тыс.), Великобритания (43 тыс.), Италия (35 тыс.), Франция (30 тыс.) и Испания (28 тыс.). Россия в летальной статистике - на 13-м месте с 8 196 жертвами. Всего умерли 469 122 человека.

Тем не менее, уже 4,5 миллиона человек излечились от болезни.

Фото: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Напиши "число переболевших" и новость сразу приобретет другой оттенок.
perrkele_sattana
Охренеть!
Почти 0,001 жителей планеты!
Всё, пойду и чипанусь, а то... вдруг....
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