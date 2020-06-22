Число заболевших коронавирусом в мире перевалило за 9 млн

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США (около 2,3 млн), Бразилии (около 1,1 млн) и России (более 590 тыс.).



Всего с начала пандемии вирус COVID-19 убил 470 тысяч человек. Наибольшие потери понесли США (120 тыс.), Бразилия (50 тыс.), Великобритания (43 тыс.), Италия (35 тыс.), Франция (30 тыс.) и Испания (28 тыс.). Россия в летальной статистике - на 13-м месте с 8 196 жертвами. Всего умерли 469 122 человека.