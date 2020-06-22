«РПЛ самоустранилась, столкнув лбами два клуба». «Ростов» свалил вину за свой проигрыш на лигу
Футбольный клуб «Ростов» опубликовал заявление клуба по поводу матча 23-го тура Российской премьер-лиги (1:10), в котором ростовчанам пришлось играть молодежным составом.
«Ростов» считает, что решение по проведению матча 23-го тура чемпионата России по футболу «Сочи» — «Ростов» должна была принять Российская премьер-лига: либо перенести матч, либо отказать нашему клубу в переносе. При этом в любом случае ответственность за принятое решение должна возлагаться на руководство РПЛ, а не на ФК «Сочи». Вместо принятия решения Лига самоустранилась, столкнув лбами два клуба и подставив «Сочи» под шквал критики. У футбольного клуба «Ростов» нет претензий к ФК «Сочи», — говорится в заявлении.
Напомним, 17 июня игроки «Ростова» ушли на карантин из-за шести заболевших коронавирусом. В результате вместо основного состава в матче с «Сочи» на поле вывели молодёжный. Несмотря на формальное поражение 17-летних футболистов, эта игра стала чуть ли не главным спортивным событием сезона. 20 июня COVID-19 диагностировали у троих спортсменов «Динамо». Матч с «Краснодаром» перенесён на 19 июля. Встреча должна была состояться вечером 21 июня.