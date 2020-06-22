Во дворе отеля будут установлены 50 открытых частных прозрачных куполов, чтобы участники занятий могли сохранить социальную дистанцию во время пандемии COVID-19.

Как сообщают канадские СМИ, посетители могут практиковать «собаку мордой вниз» в частном геодезическом куполе на открытом воздухе. Для занятий отель привлек шесть местных студий. Сами занятия будут проходить с 21 июня по 31 июля.

Отель в Торонто придумал новый способ привлечения клиентов в период коронавируса. Он запускает занятия йогой в куполе.

«Мы нашли инновационный способ практиковать безопасную йогу и фитнес. Вы получаете индивидуальный купол для себя в частном порядке, — говорит организатор мероприятия Стив Джордживе. — При этом общения у вас будет меньше, чем в парке или в обычном розничном магазине».



У каждого участника будет собственный купол высотой более 2 метров и шириной 3 метра. Каждое из пространств имеет встроенное отопление, где температура может достигать 37 градусов Цельсия.



Все купола после занятий будут очищаться и дезинфицироваться, чтобы предотвратить распространение вируса.

