Три десятка человек доставлены в два отдела полиции Петербурга от суда, где выносили приговор по делу «Сети». Об их судьбе пока ничего не известно
В 76-й и 78-й отделы полиции доставили активистов, задержанных сегодня сотрудниками полиции во время оглашения приговора по делу «Сети». Их соратники сообщают, что за четыре часа после доставления ни одному не выписан протокол.
По словам активистов, к людям в отделах не пускают общественных защитников, на их просьбы сотрудники не реагируют.
Как писала «Фонтанка», в автобусы, которые подогнали к суду на Кирочной, где выносился приговор, посадили оркестр «запрещенных» барабанщиков, несовершеннолетнего автора телеграм-канала «Я гражданин» и молчавших девушек.
«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и области.
Днем 22 июня Второй западный окружной военсуд вынес обвинительный приговор по делу «Сети». Виктор Филинков получил 7 лет общего режима, Юлий Бояршинов — 5 лет 6 месяцев.