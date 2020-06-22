Днем 23 июня центр Петербурга начнут перекрывать для парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пока без Невского проспекта.



Перекрытия начнутся в 16 часов. Для водителей закроют участки набережной Мойки, Миллионную улицу, Певческий проезд, набережную Зимней канавки и Дворцовую набережную. Невский и Адмиралтейский проспекты, а также Дворцовый проезд и Адмиралтейскую набережную закроют уже непосредственно в день парада, 24 июня.

Также с 17 июня запрещена остановка по нечетной стороне набережной Мойки на участке от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной — от Невского до дома 22, в Певческом проезде и на Миллионной улице.