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22.06.2020 19:19
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Центр Петербурга начнут перекрывать почти за сутки до парада Победы

Днем 23 июня центр Петербурга начнут перекрывать для парада, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Пока без Невского проспекта.

Перекрытия начнутся в 16 часов. Для водителей закроют участки набережной Мойки, Миллионную улицу, Певческий проезд, набережную Зимней канавки и Дворцовую набережную. Невский и Адмиралтейский проспекты, а также Дворцовый проезд и Адмиралтейскую набережную закроют уже непосредственно в день парада, 24 июня.

Также с 17 июня запрещена остановка по нечетной стороне набережной Мойки на участке от Невского проспекта до Мошкова переулка, по четной — от Невского до дома 22, в Певческом проезде и на Миллионной улице.

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Комментарии (4)

ussr_forever
а Парад в честь какой Победы? 9 мая давно прошло, и 75-летнюю годовщину они прое**** ... сейчас что праздновать собрались?
yaprotiv
кто-нибудь в курсе для чего в городе флаги Германии развешены?
krasnonosov
А города бомбить и пленных брать когда начнут?
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