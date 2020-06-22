«Зенит» пустит на домашние матчи только владельцев абонементов и фанатов с «виража»

Каждый обладатель абонемента стандартной категории сможет побывать на двух играх из четырех оставшихся, которые войдут в мини-абонементы:

Петербургский футбольный клуб «Зенит» расказал о правилах распределения билетов в условиях коронавирусных ограничений. Как сообщили 22 июня в пресс-службе петербургской команды, в соответствии с регламентом чемпионата России и требованиями Роспотребнадзора по ограничению количества зрителей, на матчи приглашаются исключительно владельцы сезонных абонементов.

1. «Крылья Советов» (26 июня, 20:30) и «Оренбург» (15 июля, 20:30);



2. «Сочи» (8 июля, 18:00) и «Спартак» (18/19 июля).



При этом приоритетное право выбора матчей для посещения будет у болельщиков, приобретавших абонементы в течение трех сезонов подряд. На электронный адрес, указанный в анкете при покупке абонемента, будет направлен промокод, по которому можно получить один мини-абонемент.



«Сине-бело-голубые обращают внимание и просят отнестись с пониманием к тому, что приоритетный период будет действовать до 10:00 24 июня. После этого промокоды будут высланы остальным владельцам сезонных абонементов. Болельщики, проживающие вместе (при наличии абонемента у каждого) и желающие сидеть на соседних креслах, могут отправить соответствующую заявку на ticket@fc-zenit.ru после получения промокода. При этом использовать промокод не требуется. Для въезда на стадион будут действовать только сезонные автопропуска», — уточнили в «Зените».



Владельцы абонементов на фанатский «вираж» попадут на игру против «Крыльев Советов» при условии посещения ими 14 и более матчей в текущем сезоне. Проход будет осуществляться по картам-абонементам. Приглашение на игру также будет отправлено на электронный адрес, указанный при покупке абонемента.

