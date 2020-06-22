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22.06.2020 19:24
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Электрички из Петербурга задержались из-за неисправности контактной сети. Очевидцы подумали, что поезд загорелся

Петербуржцы обратили внимание на дым, возникший над поездом у станции Броневая. Ранее сообщалось, что из-за технической проблемы, обнаруженной рядом с железнодорожной остановкой, произошла задержка в движении ряда электричек.

Видеозапись, сделанная очевидцами, появилась в группе «ДТП | Санкт-Петербург | Питер | СПб» днем 22 июня. В опубликованном ролике мужской голос за кадром назвал увиденное пожаром. Эмоционально описывая происходящее, он прибегал исключительно к нецензурной лексике, так что продемонстрировать запись целиком мы не можем.

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео

В пресс-службе Октябрьской железной дороги корреспонденту «Фонтанки» сообщили, что как такового пожара там не было.

«Задержка в движении поездов произошла из-за неисправности контактной сети. Произошел пережог контактного провода. Электропоезд не поврежден», — уточнили в пресс-службе ОЖД.

Ранее, комментируя получасовую задержку в движении электричек в Псков, Лугу, Красное Село и Ломоносов, в пресс-службе Октябрьской железной дороги не стали уточнять, что конкретно привело к их отставанию от расписания, ограничившись фразой о «технической причине».

По состоянию на семь вечера, движение электропоездов в направлении перечисленных выше населенных пунктов осуществляется в штатном режиме.

© Фонтанка.Ру

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