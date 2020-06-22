Водитель, устроивший огненное ДТП с 8 погибшими на ЗСД, получил 3,5 года колонии
Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2018 года на Западном скоростном диаметре. Водителя фуры, который отправил другой большегруз во встречный микроавтобус, признали виновным.
Как сообщает 22 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 27 октября 2018 года подсудимый следовал по ЗСД на технически исправном автомобиле Scania с полуприцепом в направлении от КАД к Белоострову. Было светло и сухо, мужчина двигался на скорости 80 км/ч, и на 36-м километре магистрали въехал в следовавший впереди грузовик Iveco с полуприцепом.
От удара «Ивеко» вылетел на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там микроавтобусом Hyundai. Тот загорелся.
В результате аварии водитель и семеро пассажиров «Хёндэ» погибли на месте. Все были петербуржцами, ехали из Финляндии в Петербург.
Выборгский районный суд Петербурга признал водителя «Скании» виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, гражданские иски суд признал по праву.