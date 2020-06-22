Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2018 года на Западном скоростном диаметре. Водителя фуры, который отправил другой большегруз во встречный микроавтобус, признали виновным.



Как сообщает 22 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 27 октября 2018 года подсудимый следовал по ЗСД на технически исправном автомобиле Scania с полуприцепом в направлении от КАД к Белоострову. Было светло и сухо, мужчина двигался на скорости 80 км/ч, и на 36-м километре магистрали въехал в следовавший впереди грузовик Iveco с полуприцепом.