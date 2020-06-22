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22.06.2020 18:34
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Водитель, устроивший огненное ДТП с 8 погибшими на ЗСД, получил 3,5 года колонии

Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о смертельном ДТП, произошедшем в октябре 2018 года на Западном скоростном диаметре. Водителя фуры, который отправил другой большегруз во встречный микроавтобус, признали виновным.

Как сообщает 22 июня объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 27 октября 2018 года подсудимый следовал по ЗСД на технически исправном автомобиле Scania с полуприцепом в направлении от КАД к Белоострову. Было светло и сухо, мужчина двигался на скорости 80 км/ч, и на 36-м километре магистрали въехал в следовавший впереди грузовик Iveco с полуприцепом.

От удара «Ивеко» вылетел на встречную полосу и столкнулся с ехавшим там микроавтобусом Hyundai. Тот загорелся.

В результате аварии водитель и семеро пассажиров «Хёндэ» погибли на месте. Все были петербуржцами, ехали из Финляндии в Петербург.

Выборгский районный суд Петербурга признал водителя «Скании» виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортными средствами на срок 3 года. Кроме того, гражданские иски суд признал по праву.

Фото: Владимир, vk.com/spb_today
Кадр из видео vk.com/spb_today
Кадр из видео vk.com/spb_today

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Комментарии (5)

Olen
80?!! Вы давно грузовик едущий 80 видели? Ну если только не арбузный МАЗ-КАМАЗ прошлого века. Ещё и на ЗСД, 100 минимум.
Заводское ограничении 90 км/ч снято на 90% машин с окончившейся гарантией или лизинговым контрактом. Только единицы владельцев понимают что в случае подобных аварий страховой компании будут цепляться за каждую буковку и запятую чтобы не платить свои средства, а ободрать как липку хозяина. И тахограф им в этом часто помогает.
Дальше второй нельзя при наличии 3-х и более полос движения.
Алекс81
Я уже второй год по этой аварии понять не могу:
Если виновник ехал 80, то пострадавший «стоял»?
Как вообще в левой полосе оказался грузовик, если им дальше второй полосы нельзя?
Сдаётся мне мы многого не знаем. Думаю они оба гнали и «пострадавший» вылез под ехавшего левее со скоростью сильно превышающей 80
муматор
3,5 года поселения за 8 смертей? Однако ...
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