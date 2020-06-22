Смольнинский фонд начал прием заявок от бизнеса на займы для выплаты заработной платы

С 22 июня Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса начал принимать заявки на займы для выплаты зарплаты. Программа рассчитана на пострадавший от эпидемии коронавируса малый и средний бизнес.



Как сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина, для получения займов необходимо соответствовать нескольким требованиям. В частности, предприятие должно действовать не менее года с момента регистрации и показать прибыль по итогам 2019-го.



Займы выдаются на сумму от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей; но они не могут превышать расходы, которые были направлены на зарплаты по итогам прошлого года. Предоставляют их на срок до 3 лет, по выплате основного долга и процентов делается отсрочка на первые 12 месяцев. Ставка по договору займа составляет 1% годовых на первый год, 2% — на второй, 3% — на третий.

