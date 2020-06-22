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22.06.2020 18:14
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Смольнинский фонд начал прием заявок от бизнеса на займы для выплаты заработной платы

С 22 июня Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса начал принимать заявки на займы для выплаты зарплаты. Программа рассчитана на пострадавший от эпидемии коронавируса малый и средний бизнес.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина, для получения займов необходимо соответствовать нескольким требованиям. В частности, предприятие должно действовать не менее года с момента регистрации и показать прибыль по итогам 2019-го.

Займы выдаются на сумму от 50 000 рублей до 5 000 000 рублей; но они не могут превышать расходы, которые были направлены на зарплаты по итогам прошлого года. Предоставляют их на срок до 3 лет, по выплате основного долга и процентов делается отсрочка на первые 12 месяцев. Ставка по договору займа составляет 1% годовых на первый год, 2% — на второй, 3% — на третий.

«Отличие городской программы выдачи займов от федеральной под 2% заключается в возможности предпринимателю получить сумму из расчета регионального МРОТ, — говорится в сообщении. — В Петербурге он составляет 19 000 рублей, а на федеральном уровне — 12 130 рублей». При этом федеральные займы предоставляют лишь на год.

Ранее правительство одобрило докапитализацию двух фондов — Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса и Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Всего на эти цели предполагается направить 2 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Василий Марущак
Вот теперь то круг замкнулся.
Смольный посадит бизнес в долговую яму, с последующим его отжимом.
Как вам такая многоходовочка, где коронавирус начинает, а выигрывают чиновники. Шах и мат.
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