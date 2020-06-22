Virgin Galactic и NASA покажут туристам Землю из космоса. Стороны договорились об отправке желающих на МКС
Пока путешественники ограничены в перемещениях между странами из-за пандемии коронавируса, в мире активно развивается космический туризм. Virgin Galactic заявила, что может заняться подготовкой желающих к отправке на МКС.
Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление американской компании 22 июня, ее руководство подписало соглашение о стимулировании орбитального космического туризма с NASA. Последнее, говорится в документе, заинтересовано в более широком использовании станции, например в научно-технологических и коммерческих целях, а также в рамках международного сотрудничества. Как указал гендиректор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс, стороны хотят, чтобы тысячи человек смогли увидеть Землю из космоса.
Согласно тексту заявления, Virgin Galactic совместно со специалистами Центра космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) разработает программу отбора и подготовки туристов для полетов на Международную космическую станцию (МКС).
Таким образом, сообщает портал The Verge, американская компания возьмет на себя функции посредника между NASA и SpaceX, которая после успешного запуска корабля Crew Dragon может доставлять астронавтов на МКС.