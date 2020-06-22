Virgin Galactic и NASA покажут туристам Землю из космоса. Стороны договорились об отправке желающих на МКС

Пока путешественники ограничены в перемещениях между странами из-за пандемии коронавируса, в мире активно развивается космический туризм. Virgin Galactic заявила, что может заняться подготовкой желающих к отправке на МКС.



Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление американской компании 22 июня, ее руководство подписало соглашение о стимулировании орбитального космического туризма с NASA. Последнее, говорится в документе, заинтересовано в более широком использовании станции, например в научно-технологических и коммерческих целях, а также в рамках международного сотрудничества. Как указал гендиректор Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс, стороны хотят, чтобы тысячи человек смогли увидеть Землю из космоса.

