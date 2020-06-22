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22.06.2020 17:58
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«Это решение не спонтанное». Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе

Резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. Супруги одновременно опубликовали посты в Instagram 22 июня.

«Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет», — написал Харламов.

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8 лет назад у нас начались отношения с @asmuskristina Хорошая цифра 8. Знак бесконечности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию. В которой я надеюсь всегда будет место дружбе и уважению. Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаёмся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные 8 лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни - за нашу дочку. Конечно, начнутся спекуляции, но я сразу хочу прояснить, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват. Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаёмся друзьями, с большим уважением друг другу. Сейчас идёт бракоразводный процесс. Это непростой период для всех нас, поэтому я прошу прессу не беспокоить меня, Кристину и всех наших близких. А домыслов и догадок предостаточно будет в разных пабликах и форумах. Эту игрушку не отберёшь )

Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov)

Супруги подчёркивают, что на их решение не повлиял скандал, разгоревшийся после фильма «Текст». «Что ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом», — написала Асмус.

Кристина Асмус подверглась травле в интернете после съёмок в откровенной сцене в фильме «Текст». Пользователи пытались пристыдить её, а также писали Харламову и называли его «рогоносцем».

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Комментарии (9)

Lindomar Hiwat
Похоже на рекламу фильма... Но нет... Не буду все равно смотреть.
Chinalove
Ну после «Текста», где Гарика орогатили по полной, этого следовало ожидать...
Разводы - это грустно. Но Текст смотреть точно не буду - некогда. Надо подработку искать чтобы свою семью обеспечить.
Благо, за выходные на даче у себя нашёл металлолома на 3000 рублей! А нашёл его простым и неубиваемым металлоискателем, брал тут 44detali.ru
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