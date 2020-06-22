Хорватский президент передумал ехать на парад в Москву. У него сломался самолет
В хорватской дипмиссии заверили, что глава государства не сможет 24 июня прибыть в столицу из-за сломанного самолета.
«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — цитирует 22 июня ответ хорватского посольства РИА Новости.
До этого телеканал N1 со ссылкой на канцелярию лидера Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад, а также проведет переговоры с Владимиром Путиными.
Предшественница Милановича Колинда Грабар-Китарович в 2018 году прилетала в Москву на финал чемпионата мира по футболу.
Свое участие в параде уже подтвердили главы Белоруссии, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии и других стран.