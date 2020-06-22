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22.06.2020 17:43
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Хорватский президент передумал ехать на парад в Москву. У него сломался самолет

В хорватской дипмиссии заверили, что глава государства не сможет 24 июня прибыть в столицу из-за сломанного самолета.

«Сегодня уже официальная информация, что президент не приедет. У него сломался самолет», — цитирует 22 июня ответ хорватского посольства РИА Новости.

До этого телеканал N1 со ссылкой на канцелярию лидера Хорватии сообщил, что Зоран Миланович приедет на парад, а также проведет переговоры с Владимиром Путиными.

Предшественница Милановича Колинда Грабар-Китарович в 2018 году прилетала в Москву на финал чемпионата мира по футболу.

Свое участие в параде уже подтвердили главы Белоруссии, Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии и других стран.

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Комментарии (14)

AGP
Эй, географополитологи, "другие страны"--это какие?)
А я после парада на дачу поеду.
В прошлые выходные на даче у себя нашёл металлолома на 3000 рублей! А нашёл его простым и неубиваемым металлоискателем, брал тут 44detali.ru
Pilat
А зачем нам на параде победы президент страны, которая была яростным пособником устроенного нацистами геноцида?
Не нужен.
Что то ВВ совсем не фильтрует гостей.
Живы и дети верхушки рейха, может их пригласить на парад?
Что за бредятина то.
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