FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
22.06.2020 17:31
0
Печать

На КАД «ГАЗель» догнала фуру и рассыпала по дороге морковку

Авария с участием двух грузовиков собрала на кольцевой автодороге Петербурга пробку длиной в несколько километров. Автомобилистам для проезда остались две полосы.

Как сообщили 22 июня очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, перед «Лентой» в Кудрово, столкнулись грузовой фургон «ГАЗель NEXT» и фура. По словам участника группы Асана, у большегруза лопнуло переднее колесо, и водитель «просто встал на обочину».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На кадрах с места ДТП видно, что «ГАЗель» въехала в фуру сзади. У фургона от удара серьезно повредило кабину и разворотило кузов, а на дорогу вывалились продукты, которые он перевозил.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло около 16 часов 22 июня на 47-м километре внутреннего кольца КАД СПб. Пострадавших в аварии нет. Поврежденные машины и рассыпавшийся груз заняли первую и вторую полосы, оставив для проезда только третью и четвертую.

На 16:46 затор на внутреннем кольце в районе места ДТП составлял около трех километров. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», он растянулся почти на пять с половиной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний