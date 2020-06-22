На КАД «ГАЗель» догнала фуру и рассыпала по дороге морковку
Авария с участием двух грузовиков собрала на кольцевой автодороге Петербурга пробку длиной в несколько километров. Автомобилистам для проезда остались две полосы.
Как сообщили 22 июня очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, перед «Лентой» в Кудрово, столкнулись грузовой фургон «ГАЗель NEXT» и фура. По словам участника группы Асана, у большегруза лопнуло переднее колесо, и водитель «просто встал на обочину».
На кадрах с места ДТП видно, что «ГАЗель» въехала в фуру сзади. У фургона от удара серьезно повредило кабину и разворотило кузов, а на дорогу вывалились продукты, которые он перевозил.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло около 16 часов 22 июня на 47-м километре внутреннего кольца КАД СПб. Пострадавших в аварии нет. Поврежденные машины и рассыпавшийся груз заняли первую и вторую полосы, оставив для проезда только третью и четвертую.
На 16:46 затор на внутреннем кольце в районе места ДТП составлял около трех километров. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», он растянулся почти на пять с половиной.