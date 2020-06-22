Авария с участием двух грузовиков собрала на кольцевой автодороге Петербурга пробку длиной в несколько километров. Автомобилистам для проезда остались две полосы.



Как сообщили 22 июня очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на внутреннем кольце КАД, перед «Лентой» в Кудрово, столкнулись грузовой фургон «ГАЗель NEXT» и фура. По словам участника группы Асана, у большегруза лопнуло переднее колесо, и водитель «просто встал на обочину».