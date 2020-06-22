Венедиктов: На электронное голосование в Москве подали заявки более миллиона человек

Заявления на электронное голосование по поправкам в Конституцию в Москве подали более 1,14 млн человек. Об этом 22 июня сообщил зампредседателя столичной общественной палаты главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.



Кроме того, по его данным, в Нижегородской области такие заявления подали 138,2 тысячи человек. «Теперь до 24.06 проверка ЦИКом и создание реестра э-избирателей», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.



Напомним, только двум регионам разрешили проводить дистанционное голосование. Петербург в их число не вошел.

