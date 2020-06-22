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22.06.2020 16:45
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Reuters: Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по Конституции

Кремль поручил частным компаниям прорекламировать среди сотрудников голосование по поправкам в Конституцию. Об этом 22 июня сообщает Reuters.

Как пишет агентство со ссылкой на документы, носящие название «Мобилизация в корпорациях 2020», предполагается, что таким образом в администрации президента надеются повысить явку россиян на предстоящий плебисцит, проведение которого запланировано на 1 июля (начнется же голосование еще 25 июня).

В одном из документов, например, предложен способ стимулирования не проголосовавших на избирательном участке непосредственно в день голосования. Таким людям советуют направить дополнительное напоминание по телефону или в мессенджерах.

Информацию о явке сотрудников в течение шести дней досрочного голосования компании якобы должны передавать в некий «Проектный офис», а 1 июля ее должны будут отправлять каждые два часа, уточняет агентство.

По данным Reuters, авторы документов также предлагают руководству таких фирм возможные ответы на «сложные вопросы», которые могут задавать сотрудники. Среди них, например, такие: «Правда ли, что Путин меняет Конституцию под себя, чтобы остаться у власти?» Ответ: «Путин как раз делает [это] для нас. Чтобы пришедший на пост президента после него, не смог развалить страну, как Горбачев с Ельциным».

Ранее «Фонтанка» писала о случаях принуждения сотрудников бюджетных организаций к откреплению и голосованию по конституционной реформе на конкретных участках. Плебисцит стартует 25 июня и продлится неделю до 1 июля включительно.

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Комментарии (6)

local_5e4d8cf621bfb
На Ф.вполне хватает тех,кто тоже дает "возможные ответы на сложные вопросы".Методички они получили,отрабатывают по полной.
Woodruff Shnibbll
Т.е. государственный переворот, надо еще как сникерсы прорекламировать. Что то в голове у вас там ребята совсем того....
Ivanov11
Если мой работодатель рискнёт мне такое прислать , то предложу ему сначала перевести мне мою зарплату в полном объёме за апрель , май и июнь , как завещал Великий Пу !!!
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