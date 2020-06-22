Голикова: Уже к 2024 году уровень бедности в России можно снизить в два раза

Вице-премьер России считает возможным существенное снижение бедности в стране в ближайшие годы.



«Все-таки мы рассчитываем, что снижение [уровня бедности] в два раза достичь можно [к 2024 году]», — цитирует 22 июня заявление Татьяны Голиковой в эфире программы «Познер» ТАСС.



По ее словам, российские власти считают «стратегической задачей» повышение уровня МРОТ. Голикова подчеркнула, что долгое время стратегия в отношении минимального размера оплаты не менялась, однако с 2017 года подход сменился.

