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22.06.2020 16:34
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Голикова: Уже к 2024 году уровень бедности в России можно снизить в два раза

Вице-премьер России считает возможным существенное снижение бедности в стране в ближайшие годы.

«Все-таки мы рассчитываем, что снижение [уровня бедности] в два раза достичь можно [к 2024 году]», — цитирует 22 июня заявление Татьяны Голиковой в эфире программы «Познер» ТАСС.

По ее словам, российские власти считают «стратегической задачей» повышение уровня МРОТ. Голикова подчеркнула, что долгое время стратегия в отношении минимального размера оплаты не менялась, однако с 2017 года подход сменился.

Ранее вице-премьер также прокомментировала сохранение масочного режима осенью.

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Комментарии (26)

Сергей Соколов
Я так понимаю, отстреливать будут часть населения?
План Даллеса во всей красе.
Мне не страшен никакой кризис - я за выходные, у себя на даче нашёл металлолома на 3000 рублей! А нашёл его простым и неубиваемым металлоискателем, брал тут 44detali.ru
iphonedimona
Какие варианты? Я вижу целых два.
1. Половина бедноты не доживёт до 2024 года.
2. По стандартам 2024 года пенсионер с 14 тыс. пенсии будет считаться "средним" классом.
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