«Единая Россия» решила приостановить членство экс-депутата Русинова, который обстрелял с берега лодку с людьми в Ленобласти

В ближайшее время партия «Единая Россия» решит вопрос с приостановлением членства Ильи Русинова, который стал фигурантом дела о покушении на убийство в Ленинградской области.



«В связи с возбуждением уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), членство в партии «Единая Россия» Ильи Русинова будет приостановлено в ближайшее время», сообщает 22 июня в петербургском региональном отделении партии.



20 июня мужчина, который некоторое время назад был народным избранником округа «Измайловское», а затем занялся бизнесом, кардинально решил вопрос с теми, кто мешал ему любоваться видом Любимовского озера. Он обстрелял из ружья лодку, в которой находилась семейная пара с 14-летней дочкой.

