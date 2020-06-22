FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
69.57р78.00р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19Коронавирус в СПб. ОНЛАЙН
22.06.2020 16:19
6
Печать

«Единая Россия» решила приостановить членство экс-депутата Русинова, который обстрелял с берега лодку с людьми в Ленобласти

В ближайшее время партия «Единая Россия» решит вопрос с приостановлением членства Ильи Русинова, который стал фигурантом дела о покушении на убийство в Ленинградской области.

«В связи с возбуждением уголовного дела, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), членство в партии «Единая Россия» Ильи Русинова будет приостановлено в ближайшее время», сообщает 22 июня в петербургском региональном отделении партии.

20 июня мужчина, который некоторое время назад был народным избранником округа «Измайловское», а затем занялся бизнесом, кардинально решил вопрос с теми, кто мешал ему любоваться видом Любимовского озера. Он обстрелял из ружья лодку, в которой находилась семейная пара с 14-летней дочкой.

В результате стрельбы в больницу было доставлена 32-летняя женщина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

Danik
Соседи не хотят достать что-то покрупнее, чтобы снести домики, которые мешают выходу на берег. На берегах столько иностранцев расселилось из дум и правительств больших и местных. Ведь можно и дождаться в какой-то момент. Когда-то терпение лопнет у народа смотреть на воров на берегах водоемов.
TU104
Вот такие "люди" нами правят !
AKM
Характерно, что только "приостановили". Надеются ещё восстановить.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний