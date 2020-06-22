Семья убитой аспирантки Анастасии Ещенко не хочет денег Соколова. Сторона не планирует подавать гражданский иск

Родители убитой девушки отказались заявлять гражданский иск по делу историка Олега Соколова. О десяти миллионах речь больше не идет.



Об этом «Фонтанке» 22 июня сообщила адвокат потерпевших Александра Бакшеева. По ее словам, решение было принято накануне. Такая позиция продиктована тем, что родители Анастасии не хотят денег от Соколова. С процессуальной точки зрения, у них еще есть возможность передумать и подать иск позже.



Ранее сообщалось, что сумма гражданского иска может достигнуть десяти миллионов рублей. Бакшеева также рассказывала, о весьма странных попытках принести семье извинения, в раскаяние Соколова родственники не верят. Сам историк, сидя в СИЗО, собирался кончать с собой и писать книги, а гонораром делиться с администрацией учреждения пенитенциарной системы.

