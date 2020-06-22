Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса

Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может упасть в случае наступления второй волны COVID-19. Такое мнение в интервью телеканалу CNBC 22 июня высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.



По его словам, сейчас валютные рынки сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне опасений из-за возможной второй волны заболевания коронавирусом в мире. В случае ее возникновения доллар может сильно ослабнуть по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.

