Deutsche Bank прогнозирует отказ от доллара как резервной валюты из-за второй волны коронавируса
Спрос инвесторов на американский доллар в качестве резервной валюты может упасть в случае наступления второй волны COVID-19. Такое мнение в интервью телеканалу CNBC 22 июня высказал эксперт Deutsche Bank Самир Гоэл.
По его словам, сейчас валютные рынки сталкиваются с «множественными встречными потоками» на фоне опасений из-за возможной второй волны заболевания коронавирусом в мире. В случае ее возникновения доллар может сильно ослабнуть по отношению к большинству валют развитых стран, включая Китай.
Обычно во времена неопределенности инвесторы стекаются к доллару, в частности, из-за его позиций в качестве мировой резервной валюты. «Похоже, что экстренный спрос на доллары уменьшается», - заявил Гоэл. При этом перспективы юаня с точки зрения базового баланса потоков сильно улучшаются, сказал эксперт.
Мнение аналитика прозвучало после сообщений о недавнем всплеске заболеваемости коронавирусом на территории Южной и Северной Америки, в частности, в США. Общее число заболевших в Соединенных Штатах достигло 2,28 млн человек.