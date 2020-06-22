Голикова: Россиянам разрешили парад и голосование по поправкам после спада заболеваемости, но маски придется носить и осенью
Вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала сохранение коронавирусных ограничений, а также проведение парада Победы 24 июня и плебисцита 1 июля.
«Россиянам и осенью придется носить маски и пользоваться антисептиками», — цитирует 22 июня заявление Татьяны Голиковой в программе «Познер» ТАСС.
По ее словам, в данный момент проблема недостатка средств индивидуальной защиты решена. Также она подчеркнула, что «цифры, которые мы сегодня фиксируем по стране, не пугают». Вице-премьер сообщила, что решение о проведении парада и голосования по изменению Конституции было принято после того, как вспышка COVID-19 в России пошла на спад.
С начала пандемии в РФ выявили уже 592 280 случаев COVID-19. Осенью ожидается вторая волна коронавируса. Президент Путин назначил голосование по поправкам на 1 июля, а парад приказал организовать 24 июня. Роспотребнадзор зафиксировал «низшую точку» коронавируса и одобрил плебисцит.