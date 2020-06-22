За организацию подпольного казино в доходном доме подворья Троице-Сергиевой пустыни трое получили условные сроки

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении трех жителей Северной столицы, двух женщин и мужчины, организовавших на улице Рубинштейна игровой дом.



Как сообщает 22 июня объединенная пресс-служба судов, в процессе было установлено, что зимой этого года преступное трио арендовало нежилое помещение в доме 3 по улице Рубинштейна. Там они установили два стола для игры в покер, купили игральные карты и фишки.



После этого сообщники стали рассылать приглашения посетить вышеуказанное игорное заведение на мобильные номера неограниченного круга лиц и вели телефонные переговоры с перспективными игроками, пожелавшими принять участие в азартных играх.

