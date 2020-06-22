За организацию подпольного казино в доходном доме подворья Троице-Сергиевой пустыни трое получили условные сроки
Куйбышевский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении трех жителей Северной столицы, двух женщин и мужчины, организовавших на улице Рубинштейна игровой дом.
Как сообщает 22 июня объединенная пресс-служба судов, в процессе было установлено, что зимой этого года преступное трио арендовало нежилое помещение в доме 3 по улице Рубинштейна. Там они установили два стола для игры в покер, купили игральные карты и фишки.
После этого сообщники стали рассылать приглашения посетить вышеуказанное игорное заведение на мобильные номера неограниченного круга лиц и вели телефонные переговоры с перспективными игроками, пожелавшими принять участие в азартных играх.
«Они осуществляли встречу и рассадку указанных лиц за игровые столы, получали денежные средства от них в обмен на ставки (фишки), следили за игрой, проводили турниры, осуществляли раздачу игральных карт игрокам, определяли победителей, вели учет оборота денежных средств, поступавших в виде ставок и выдаваемых в виде выигрыша, а также выдавали выигрыш, инкассировали полученные денежные средства и распоряжались прибылью от незаконной деятельности игорного заведения по своему усмотрению». Однако в 00 часов 45 минут 13 февраля в казино пришла в обыском полиция.
За время следствия силовики смогли доказать организаторам подпольного казино нелегальный доход в 12 500 рублей.
Подсудимые полностью согласились с предъявленным им обвинением.
Одну из дам суд приговорил к 1 году 2 месяцам условно с испытательным сроком 1 год. Двух других участников — к году лишения свободы сроком условно с испытательным сроком 1 год, каждому.