Миллион за «крышу» обернулся для лжеполицейского колонией. Деньги он требовал с торговцев сигаретами

Два жителя Петербурга пытались заполучить миллион рублей от торгующего сигаретами бизнесмена. Он предпочел сотрудничать с ФСБ.



О приговоре Сергею Кузьмину за покушение на мошенничество и Михаилу Конькову за посредничество в этом покушении 22 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. История началась 12 декабря прошлого года с незначительного ДТП. Водитель компании ООО «Фарт» был введен в заблуждение, когда второй участник аварии в лице Кузьмина представился сотрудником полиции. Мужчина перевозил табачную продукцию, «полицейский» указал на отсутствие документов и предложил договориться. Решать такие вопросы водитель не мог, а речь шла о сумме в миллион рублей, и связал Кузьмина со своим начальником. Встреча была назначена на 25 декабря у дома 66 по набережной Обводного канала. Предварительно в план был посвящен и отправлен на место Коньков, который согласился на долю от полученного миллиона.

