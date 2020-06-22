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22.06.2020 15:29
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Миллион за «крышу» обернулся для лжеполицейского колонией. Деньги он требовал с торговцев сигаретами

Два жителя Петербурга пытались заполучить миллион рублей от торгующего сигаретами бизнесмена. Он предпочел сотрудничать с ФСБ.

О приговоре Сергею Кузьмину за покушение на мошенничество и Михаилу Конькову за посредничество в этом покушении 22 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. История началась 12 декабря прошлого года с незначительного ДТП. Водитель компании ООО «Фарт» был введен в заблуждение, когда второй участник аварии в лице Кузьмина представился сотрудником полиции. Мужчина перевозил табачную продукцию, «полицейский» указал на отсутствие документов и предложил договориться. Решать такие вопросы водитель не мог, а речь шла о сумме в миллион рублей, и связал Кузьмина со своим начальником. Встреча была назначена на 25 декабря у дома 66 по набережной Обводного канала. Предварительно в план был посвящен и отправлен на место Коньков, который согласился на долю от полученного миллиона.

После передачи муляжа Конькова задержали, вскоре вышли и на Кузьмина. Они не отрицали вину. Организатор получил 4 года и два месяца колонии, его взяли под стражу в зале суда. Коньков осужден на полтора года условно.

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