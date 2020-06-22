На два дня петербургская дамба закрывает один из затворов судопропускного сооружения С-2. Служба капитана Морского порта в курсе.
Как сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений, перемещение затвора в положение «закрыто» произойдет с 22 по 24 июня.
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Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений информирует о перемещении затвора судопропускного С-2 в положение "закрыто" с 22.06.2020 по 24.06.2020. На судопропускном сооружении проводятся работы по замене рабочей жидкости в гидроцилиндрах. До окончания работ движение по каналу через судопропускное сооружение С-2 запрещено. Проведение работ согласовано со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербург». Дирекция КЗС обращает внимание на то, что движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме. #дамба #кзс #судопропускноесооружение #комплексзащитныхсооружений #С2 #кронштадт #кзсдамба #дамбакзс #новостидамбы
За два дня на судопропускном сооружении должны заменить рабочую жидкость в гидроцилиндрах.
«До окончания работ движение по каналу через судопропускное сооружение С-2 запрещено. Проведение работ согласовано со Службой капитана Морского порта «Большой порт Санкт-Петербург»», — сообщает дирекция.
При этом движение автомобильного транспорта по мосту судопропускного сооружения С-2 будет осуществляться в штатном режиме.