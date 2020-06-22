Семейная пара незаконно снабжала петербуржцев финской техникой. Таможне говорили, что везут себе

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ 22 июня, первым отделом по расследованию особо важных дел задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет и 30-летняя женщина. Их подозревают в преступлении, предусмотренном четвертой частью 194-й статьи УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное организованной группой).

Незаконный ввоз иностранных товаров якобы для личных нужд, а по факту — для продаж через Интернет, стал поводом для возбуждения уголовное дела в отношении троих петербуржцев. Двое из них вели «бизнес» будучи семейной парой, третий помогал им перевозить продукцию через границу.

Следствию удалось установить, что в прошлом году один из них придумал схему, согласно которой путем недекларирования товаров незаконно перемещал через таможенную границу в Выборгском районе Ленинградской области цифровую и бытовую технику из Финляндии. В качестве помощников он привлек свою супругу и приятеля.



Подозреваемый размещал информацию об иностранной продукции на специальном сайте. Цены были ниже, чем в других магазинах. Получив заказ, он как лично, так и с помощью жены приобретал технику на территории соседнего государства, а третий участник организованной группы перевозил их в Россию.



Недекларирование товаров повлекло за собой уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 миллиона рублей, добавили в ведомстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Расследование уголовного дела продолжается.

