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22.06.2020 15:17
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Семейная пара незаконно снабжала петербуржцев финской техникой. Таможне говорили, что везут себе

Незаконный ввоз иностранных товаров якобы для личных нужд, а по факту — для продаж через Интернет, стал поводом для возбуждения уголовное дела в отношении троих петербуржцев. Двое из них вели «бизнес» будучи семейной парой, третий помогал им перевозить продукцию через границу.

Как сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ 22 июня, первым отделом по расследованию особо важных дел задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет и 30-летняя женщина. Их подозревают в преступлении, предусмотренном четвертой частью 194-й статьи УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное организованной группой).

Следствию удалось установить, что в прошлом году один из них придумал схему, согласно которой путем недекларирования товаров незаконно перемещал через таможенную границу в Выборгском районе Ленинградской области цифровую и бытовую технику из Финляндии. В качестве помощников он привлек свою супругу и приятеля.

Подозреваемый размещал информацию об иностранной продукции на специальном сайте. Цены были ниже, чем в других магазинах. Получив заказ, он как лично, так и с помощью жены приобретал технику на территории соседнего государства, а третий участник организованной группы перевозил их в Россию.

Недекларирование товаров повлекло за собой уклонение от уплаты таможенных платежей на сумму более 3,5 миллиона рублей, добавили в ведомстве. Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Расследование уголовного дела продолжается.

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Комментарии (6)

alexpv
Таможня у нас всегда на страже народного достояния. Начальники контрабанду фурами возят,а тут козлов отпущения поймали, молодцы, в своем личном автомобиле раз в месяц по телевизору провозили. Обокрали страну до нитки.
Страну разграбили, а всех собак на бабушек незаконно торгующих укропом на рынке вешают!
***_555
Любопытсва ради: какую технику? Я думал, этоха 20-летних холодильников из ЕС прошла. А новая там вроде не дешевле. Может, эксклюзив какой?
ProstoZloy
"Не поделились!"(c)
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