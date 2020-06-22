Визовые центры Великобритании возобновляют свою работу в России
Британское посольство в России сообщило, что с сегодняшнего дня, 22 июня, возобновится выдача паспортов, а новые заявления можно будет подать в конце месяца.
«Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу. Выдача паспортов начнется уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня», — сообщает 22 июня британская дипмиссия в своем telegram-канале.
Коронавирус внесет свои коррективы в деятельность визовых центров. Так, их работа будет восстанавливаться поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей.
Дипломаты пообещали в первую очередь рассмотреть заявления, поданные до введения коронавирусных огорчений. Также в визовых центрах заверили, что постараются рассматривать заявления в те же сроки, что и до пандемии.
Визовые центры в России приостанавливали работу на время пандемии.