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22.06.2020 15:07
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Визовые центры Великобритании возобновляют свою работу в России

Британское посольство в России сообщило, что с сегодняшнего дня, 22 июня, возобновится выдача паспортов, а новые заявления можно будет подать в конце месяца.

«Визовые центры Великобритании в России возобновляют свою работу. Выдача паспортов начнется уже 22 июня. Запись на подачу новых заявлений возможна с 29 июня», — сообщает 22 июня британская дипмиссия в своем telegram-канале.

Коронавирус внесет свои коррективы в деятельность визовых центров. Так, их работа будет восстанавливаться поэтапно, чтобы гарантировать безопасность посетителей.

Дипломаты пообещали в первую очередь рассмотреть заявления, поданные до введения коронавирусных огорчений. Также в визовых центрах заверили, что постараются рассматривать заявления в те же сроки, что и до пандемии.

Визовые центры в России приостанавливали работу на время пандемии.

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