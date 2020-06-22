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22.06.2020 14:55
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«Это спасло мою семью от голода». Коронавирус заставил петербургское микропредприятие расширять горизонты

«Фонтанка» продолжает узнавать у участников проекта «Покупай у своих» о том, как малый бизнес Петербурга пережил режим самоизоляции и как он изменился за время эпидемии. Героиня сегодняшней истории — владелица микропредприятия по пошиву кукольной одежды.

«У меня маленькая швейная мастерская, которая умещается в одной комнате квартиры. Я в ней всё — кутюрье, директор, швея, технолог, менеджер по закупкам и продажам, — делится Екатерина Оглоблина. — Специализируется моё предприятие на пошиве кукольной одежды. Рынок не очень большой, но насыщен мастерами разного уровня квалификации».

С началом пандемии спрос на кукольные наряды сильно упал, и это закономерно, ведь во время кризиса люди в первую очередь отказываются от роскоши, хобби и развлечений. До коронавируса Екатерина зарабатывала от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, в марте прибыль упала в два раза. Дальше было только хуже.

«Мои изделия продаются практически только онлайн. Поэтому переход на домашний режим для меня лично означал только закрытие детского садика и домашнее обучение детей, — рассказывает Екатерина. — Но в период объявленных всероссийских выходных мои продажи остановились».

«Для того чтобы как-то выжить, я начала шить многоразовые маски, как и практически все швейные предприятия мира в те дни. Продавала их жителям маленького городка Ленинградской области, в котором я живу. Это спасло мою семью от голода, — вспоминает Екатерина. — Удивительно, но некоторые клиенты из купивших у меня маски потом вернулись ко мне с заказами уже на одежду».

На продаже масок в апреле предпринимателю удалось заработать около 16 тысяч рублей. В мае возобновились заказы на кукольную одежду, и прибыль начала потихоньку расти.

«Из всей сложившейся ситуации я вынесла такие уроки, — говорит Екатерина Оглоблина:

  1. Если есть производственная база, то не важно, что именно она производит, кружевные платьица или маски. Производство должно быть загружено.
  2. Интернет. Я это и так знала, но ещё раз убедилась. Без него никак, эпоха рыночных прилавков канула в Лету.
  3. Необходимо уметь быстро переключаться на новые идеи.
  4. Необходимо иметь товары или услуги первой необходимости
  5. Нельзя забывать про своих наработанных годами клиентов. Я, не переставая ни дня, вела все свои бизнес-аккаунты, развлекала, делилась выкройками».

«Вряд ли получится оставить всё, как было раньше, необходимо искать новые горизонты», — делает вывод из истории с коронавирусом предприниматель.

© Фонтанка.Ру

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