«Это спасло мою семью от голода». Коронавирус заставил петербургское микропредприятие расширять горизонты

«У меня маленькая швейная мастерская, которая умещается в одной комнате квартиры. Я в ней всё — кутюрье, директор, швея, технолог, менеджер по закупкам и продажам, — делится Екатерина Оглоблина. — Специализируется моё предприятие на пошиве кукольной одежды. Рынок не очень большой, но насыщен мастерами разного уровня квалификации».

«Фонтанка» продолжает узнавать у участников проекта «Покупай у своих» о том, как малый бизнес Петербурга пережил режим самоизоляции и как он изменился за время эпидемии. Героиня сегодняшней истории — владелица микропредприятия по пошиву кукольной одежды.

С началом пандемии спрос на кукольные наряды сильно упал, и это закономерно, ведь во время кризиса люди в первую очередь отказываются от роскоши, хобби и развлечений. До коронавируса Екатерина зарабатывала от 40 до 50 тысяч рублей в месяц, в марте прибыль упала в два раза. Дальше было только хуже.

«Мои изделия продаются практически только онлайн. Поэтому переход на домашний режим для меня лично означал только закрытие детского садика и домашнее обучение детей, — рассказывает Екатерина. — Но в период объявленных всероссийских выходных мои продажи остановились».

«Для того чтобы как-то выжить, я начала шить многоразовые маски, как и практически все швейные предприятия мира в те дни. Продавала их жителям маленького городка Ленинградской области, в котором я живу. Это спасло мою семью от голода, — вспоминает Екатерина. — Удивительно, но некоторые клиенты из купивших у меня маски потом вернулись ко мне с заказами уже на одежду».

На продаже масок в апреле предпринимателю удалось заработать около 16 тысяч рублей. В мае возобновились заказы на кукольную одежду, и прибыль начала потихоньку расти.