В ближайшие дни, с 23 по 25 июня, в Петербурге вступят в силу ограничения движения на трех участках работ. В Приморском районе начинают ремонт дорог, в Красногвардейском проложат теплосеть, а в Петроградском займутся домом на набережной.



Как сообщает 22 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23 июня по 6 августа ограничат движение транспорта по улице Ильюшина и ее боковому проезду на участке от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. ООО СК «Орион плюс» отремонтирует там дорожное покрытие.