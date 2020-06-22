Ремонт дороги до августа ограничит улицу Ильюшина, леса и теплосеть сузят улицу Коммуны и набережную Карповки
В ближайшие дни, с 23 по 25 июня, в Петербурге вступят в силу ограничения движения на трех участках работ. В Приморском районе начинают ремонт дорог, в Красногвардейском проложат теплосеть, а в Петроградском займутся домом на набережной.
Как сообщает 22 июня пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 23 июня по 6 августа ограничат движение транспорта по улице Ильюшина и ее боковому проезду на участке от проспекта Авиаконструкторов до Планерной улицы. ООО СК «Орион плюс» отремонтирует там дорожное покрытие.
При этом с 11 по 12 июля будет перекрыто движение в направлении от проспекта Авиаконструкторов к Планерной улице, а с 13 по 14 июля — от Планерной к Авиаконструкторов.
С 24 по 29 июня будет ограничено движение по улице Коммуны от Ириновского проспекта до Отечественной улицы. АО «ХОСК-2» проложит там теплосеть.
С 25 по 29 июня для установки пешеходных лесов и пешеходной галереи ограничат проезд по набережной реки Карповки от улицы Литераторов до Каменноостровского проспекта. ООО «Ризалит» будет вести противоаварийные мероприятия для сохранения дома 17, литера Б, по набережной реки Карповки.
Затем с 26 по 30 сентября движение вновь ограничат, уже для демонтажа конструкций.