Коронавирус может выживать в речной воде до 25 дней. Но в России об этом можно не беспокоиться

Ученые-медики из Британии и Польши провели серии экспериментов, чтобы выяснить, как коронавирус нового типа ведет себя при попадании в воду.

Оказалось, что в реках и озерах он может находиться до 25 дней, и больше всего этого могут опасаться жители стран, где при небольшой площади высоко число заболевших, например, в Великобритании, Испании и Марокко. Об этом пишет ТАСС 22 июня со ссылкой на опубликованную в электронной научной библиотеке medRxiv статью.

«Природные водоемы могут служить резервуарами и путями распространения для коронавируса нового типа (SARS-CoV-2). Во многих странах они представляют собой реальную угрозу для здоровья, и поэтому если недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с речными и озерными водами нужно минимизировать», — пишут ученые.



Исследователи взяли за отправную точку данные о том, что инфекция поражает не только клетки легких, но и скапливается внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца, а также ряда других органов. Поэтому в отходах человеческой жизнедеятельности остается много вирусных частиц, которые потом попадают в сточные воды и канализацию. При этом современные системы очистки сточных вод должны полностью нейтрализовать инфекцию еще до того, как она попадет в водоемы.

Группа эпидемиологов все-таки проверила, что произойдет, если часть зараженных канализационных вод попадает в водоемы еще до очистки. И выяснили, что вирус может находиться в воде очень долгое время, если ее температура при этом будет достаточно низкой.

«В типичных канализационных стоках, а также водах рек и озер, по словам Шатлера и его коллег, вирус живет около 25 дней. Опираясь на эти оценки, эпидемиологи оценили, что для заражения необходимо, чтобы в воде рек и озер было не менее 100 вирусных частиц на каждые 100 мл. В большинстве стран мира этот показатель, как выяснили исследователи, легко достичь или даже превысить в несколько раз после сброса канализационных вод или их утечки в пресные водоемы», — говорится в статье.

