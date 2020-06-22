Новый адвокат Соколова столкнулся с последствиями утечки материалов. Ему не дают ознакомиться с вещдоками

На заседании 22 июня, которое транслировалось на сайте sudportal.ru, Лукьянов попросил ознакомить его с вещественными доказательствами и отметил, что ранее ему показали интересующий его ноутбук, но файлы в нем открыть и посмотреть не дали. Адвокат назвал это грубейшим нарушением права на защиту, перечисляя статьи из Уголовно-процессуального кодекса. Пока он говорил, прокурор открыла тот самый УПК, но быстро потеряла к книжке интерес. Судья в итоге Лукьянову отказала, указав на то, что информация из дела попадает в Сеть и то, с чем хочет ознакомиться защитник, можно посмотреть в зале суда во время процесса.

На судебном заседании по делу историка Олега Соколова только что присоединившийся к делу адвокат Сергей Лукьянов попросил дать ему возможность ознакомиться с видео- и аудиозаписями из телефонов и ноутбуков экс-доцента. Прокурор листал УПК, судья отказала, напомнив про утечку.

Как сообщалось ранее, на прошлом заседании Олег Соколов все же отказался от услуг адвоката Александра Почуева. Этому предшествовало появление в суде Лукьянова, перенос заседания и беседа с обвиняемым в СИЗО, после которой Лукьянов уведомил суд, что с Соколовым так и не договорился. Тем не менее после оглашения обвинительного заключения Соколов вновь назвал фамилию этого адвоката и заявил, что не будет отвечать на вопрос о признании вины до момента предоставления доказательств со стороны обвинения.



С началом судебного процесса и после отстранения Почуева по делу об убийстве и незаконном хранении оружия в Сеть начали утекать его материалы — протокол допроса и видео из телефона подсудимого, на котором запечатлена ссора с убитой аспиранткой. Когда дело еще находилось в производстве петербургских следователей, а вскоре после возбуждения его передали в Москву, в Интернет попало фото останков из квартиры Соколова.



22 июня были допрошены первые два свидетеля. Медик, который оказывал экс-доценту первую помощь после ноябрьского купания в Мойке, рассказал про первоначальную версию историка — за рюкзаком в воду он нырнул из любопытства.

