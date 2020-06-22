Коттеджный поселок «Сад времени». Жизнь у пруда с вековой историей

Еще с давних времен люди предпочитали селиться у водоемов, пользуясь их доступными благами. Вот и сегодня считается, что близость к воде добавляет жилой недвижимости привлекательности.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Если речь идет о строительстве загородного дома, то решающим фактором при выборе локации может стать как раз водоем. С этим мнением согласны жители коттеджного поселка «Сад времени», который расположился вокруг живописного пруда Бауш в Петродворцовом районе близ Петергофа. Зеркальная водная гладь пруда с вековой историей буквально стала центром притяжения людей, ценящих спокойную и размеренную загородную жизнь.

В XIX веке на участке между Финским заливом и Ораниенбаумским шоссе находилась деревня Бобыльская. В сентябре 1893 года местный купец Иван Алексеевич Баушев обратился в Петергофское дворцовое правление с просьбой разрешить ему построить при деревне кирпичный завод. Участок, купленный Баушевым под завод, тянулся узкой полосой от железной дороги до земель Петергофской немецкой колонии вдоль деревни Сергиевской за Бобыльской дорогой.

Здесь купец построил трехэтажное здание завода и несколько служебных помещений. Завод Баушева начал работать в 1894 году, используя для производства кирпича местное сырье — глину, которая добывалась из карьера неподалеку.

Завод просуществовал до первой мировой войны. В наше время от этого предприятия остался лишь пруд, образовавшийся на месте бывшего карьера. Этот пруд получил название Бауш. Таким образом, несмотря на краткий период существования завода, народная память сохранила имя его владельца. Символично, что в наши дни застройку территории вокруг пруда ведет компания, специализирующаяся именно на классическом кирпичном домостроении.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Прибрежное благоустройство

С 2014 года, когда компания «Строительный трест» приступила к реализации проекта коттеджного поселка, первым шагом стало благоустройство пруда. В предыдущие годы водоем, занимающий собой 2 гектара, был популярным местом для пикников. За поддержанием чистоты долгие годы никто особо не следил, что привело к удручающему состоянию старинного пруда.

Как итог — прибрежная территория на начало строительства представляла собой незаконную свалку крупногабаритного и бытового мусора. Благодаря вмешательству застройщика, территория была очищена. Всего было вывезено более 50 грузовых машин с мусором.

Так у пруда Бауш началась новая жизнь. Вдоль пруда была обустроена прогулочная территория, оборудованная пешеходными аллеями, велосипедными дорожками, а также скульптурными композициями — гранитными статуями ручной работы, абстрактно интерпретирующими бесконечность потока времени. Кроме того, установлено освещение и видеонаблюдение прогулочной зоны.

Рядом с прудом Бауш организована пляжная зона и безопасная детская площадка, выполненная по индивидуальному проекту в виде веревочного городка с деревянным крытым пирсом. В ходе благоустройства было высажено более трех сотен деревьев различных видов и сортов. Вокруг пруда появился газон и декоративные кустарники.

Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

Концептуальный проект

Коттеджный поселок «Сад времени» органично вписан в изысканный ландшафтный дизайн Петродворцового района, выдержанный традициях садово-паркового искусства Петергофа и Ораниенбаума. Проект коттеджного поселка разработан зарубежной архитектурной мастерской ARS PROJECT. Все коттеджи построены в рамках единой архитектурной концепции в классическом стиле и по традиционной кирпичной технологии. Панорамное остекление, кирпичные стены, мансарды, просторные кухни-гостиные и террасы — все это есть в каждом из коттеджей «Сада времени».

Территория поселка включает в себя 114 домовладений на участках от 8 до 30 соток. Каждый участок обеспечен центральным водопроводом, канализацией, подключено электричество, газ, проведен высокоскоростной интернет. На въездах установлены КПП, осуществляется патрулирование территории.

Жители «Сада времени» обеспечены всеми необходимыми объектами инфраструктуры. Прямо напротив поселка работает новая школа № 319, рассчитанная на 550 детей. В нее входят два бассейна и спортивный комплекс. До ближайшего детского сада пять минут ходьбы. На территории коттеджного поселка планируется частный детский сад. В 15 минутах езды расположена ледовая арена спортивной школы «Манеж». В непосредственной близости находятся аптеки и медицинские клиники, рестораны и кафе, гольф-клуб и спортивные клубы.



Фото: АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

От коттеджного поселка удобно добираться до Петербурга. На автомобиле по КАД и ЗСД можно попасть в любой район города. Общественный транспорт ходит до метро «Проспект Ветеранов» или «Ленинский проспект». В 900 метрах от коттеджного поселка расположена ж/д станция «Старый Петергоф», с которой курсируют поезда до «Балтийского вокзала».

Рядом находятся парки усадьбы Мордвиновых, принца Ольденбургского, «Собственная дача», Английский парк и памятник природы регионального значения «Парк Сергиевка». Неподалеку — Финский залив и государственный музей-заповедник Петергоф с его дворцовыми ансамблями и фонтанами.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ — Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

